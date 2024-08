Onças resgatadas no Pantanal, Antã e Miranda, passam por manejo no Hospital Ayty

Nesta quarta-feira (28), o Hospital Ayty, no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), volta a realizar um manejo crucial para a recuperação das onças-pintadas Miranda e Aitã, resgatadas recentemente no Pantanal. Ambas as onças têm apresentado sinais de melhora após o

Em tratamento intensivo desde que foram encontradas com ferimentos causados pelos devastadores incêndios no Pantanal, as onças-pintadas Miranda e Aitã passaram por manejo nesta quarta-feira (28), no Hospital Ayty, no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A fêmea Miranda teve evolução em seus ferimentos, com as queimaduras nas patas cicatrizando bem. Já Antã, o macho, que chegou em estado mais debilitado, está progredindo sob medicação constante devido às lesões de terceiro grau que sofreu, com os ossos das patas expostos. Ele permanece sob vigilância rigorosa, enquanto sua recuperação avança lentamente.

A alimentação tem sido uma parte vital do tratamento. Miranda e Aitã recebem diariamente cerca de 13 kg de carne bovina e de frango, e em breve começarão a receber peixe em suas dietas.

Aitã consome entre 5 kg e 8 kg por dia, enquanto Miranda ingere de 3 kg a 5 kg.

"Nosso objetivo é devolver esses animais à natureza o mais rápido possível, para que possam continuar suas vidas onde foram encontrados," afirma Aline Duarte, Gestora do CRAS.

Além das onças, outros animais resgatados das áreas afetadas pelo fogo também estão sob cuidados intensivos no CRAS. Filhotes de gatos-palheiros, veados e lobinhos, embora não apresentem problemas de saúde visíveis, estão em risco devido à sua idade, o que torna o processo de reabilitação mais delicado e prolongado.

Os resgates de Miranda e Aitã foram possíveis graças ao esforço conjunto do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), com apoio da Polícia Militar Ambiental (PMA) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

