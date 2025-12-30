Menu
Operação Ano Novo começa hoje nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul

Fiscalização segue até domingo com foco em segurança viária e redução de acidentes

30 dezembro 2025 - 12h39Taynara Menezes
Ação segue até domingo Ação segue até domingo   (Foto: PRF)

A Operação Ano Novo 2025 começa nesta terça-feira (30) nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul e segue até domingo (4). Integrada à Operação Rodovida, com a Polícia Rodoviária Federal, a ação reforça a fiscalização e as atividades educativas durante o período de maior fluxo de veículos.

A PRF vai intensificar o combate à alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas, com apoio de videomonitoramento e da concessionária Motiva Pantanal. O trabalho abrange mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais no estado, com atuação a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais.

Também estão entre as prioridades o uso do capacete, cinto de segurança, transporte adequado de crianças, cumprimento do descanso obrigatório para motoristas profissionais e a proibição do uso de celular ao volante.
Restrição de tráfego

Durante o período da operação haverá restrição para veículos de carga com peso ou dimensões excedentes nos seguintes horários:
31 de dezembro de 2025: das 16h às 22h
1º de janeiro: das 16h às 22h

No feriado de Natal de 2024, foram registrados 20 sinistros nas rodovias federais do estado, oito deles graves, com 26 feridos e duas mortes.

