Órgãos de Beatriz serão doados

Beatriz dos Santos, 4 anos, uma das vítimas do ataque de Rosemir Fernandes, 52 anos, terá seus órgãos doados por decisão da família. Ela não resistiu ao tiro na cabeça que sofreu domingo (12), em Dourados, e teve morte encefálica anunciada nesta quarta-feira (15) pelo Hospital Universitário.

O corpo de Beatriz foi mantido na UTI do Hospital Universitário, por aparelhos. No período da tarde de ontem, foram feitos os procedimentos que possam propiciar a doação. Foi coletado material para a realização de exames clínicos, inclusive do novo coronavírus.

Os órgãos serão disponibilizados para a Central de Transplante Nacional.

