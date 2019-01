Padre Quevedo morre aos 88 anos

Oscar Gonzáles Quevedo Bruzan, o Padre Quevedo, morreu por complicações cardíacas sofridas nesta quarta-feira (9), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O padre morreu na Casa Irmão Luciano Brandão, onde são atendidos jesuítas idosos e com problemas de saúde. Ele era atendido no local desde 2012.

A assessoria do local não informou o local do velório, alegando que a cerimônia será restrita a familiares e amigos. O enterro está marcado para quinta-feira (10), às 11h, no Cemitério Bosque da Esperança, região norte da capital mineira.

Padre Quevedo é natural de Madri e naturalizado brasileiro, ele é considerado um dos maiores especialistas do mundo, na área de parapsicologia e autor de dezenas de livros, muitos traduzidos para outras línguas. Quevedo também era formado em filosofia, teologia e humanidades clássicas.

