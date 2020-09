Pastor Dinho melhora e já está consciente

Gladiston Amorim, o pastor Dinho da igreja Ministério Atos de Justiça apresenta melhora no seu estado de saúde, conforme nota desta quarta-feira (30), no qual o JD1 Notícias teve acesso. Ele segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Unimed Campo Grande.

Conforme as últimas informações, a melhora é contínua e todos os exames tem sido bons. “Hoje iniciou o retorno da alimentação pela boca. Os próximos dias serão para redução de medicações e acompanhamento para que possa ir para o quarto”, consta na nota.

Dinho está internado desde o dia 24 de agosto, após ser diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19). O pastor foi direto para o CTI, em estado grave, inspirando cuidados. No primeiro momento, apesar da gravidade, ele não precisou ser intubado, porém, dias depois foi submetido ao tubo.

Desde sua internação, fiéis de diversas instituições religiosas iniciaram uma série de orações pela recuperação do líder da Atos de Justiça.Em vídeo divulgado pelo JD1, o pastor chegou a defender o uso da cloroquina dizendo estar curado por aderir ao medicamento, antes de ser internado.

