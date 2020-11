Paulo Corrêa elogia antecipação do décimo terceiro

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa, elogiou o governador Reinaldo Azambuja, pelo anúncio do pagamento do 13º salário, e das folhas de novembro e dezembro, que totalizam mais de R$ 1,5 bilhão em 37 dias.

Paulo Correa destacou o reconhecimento dos pagamentos em “ano atípico e em meio à crise mundial”. “Ganha o servidor que receberá o fruto de seu trabalho com previsibilidade, e a economia de MS a ser aquecida com o compromisso e a responsabilidade do governo estadual. É público e notório que temos como bandeira o desenvolvimento e a geração de emprego e renda do nosso Mato Grosso do Sul”, disse o parlamentar.

PAGAMENTOS – O governador anunciou que servidores receberão no próximo dia 27 a folha de novembro, no dia 1º de dezembro o 13º salário e no dia 4 de janeiro (1º dia útil de 2021) o salário de dezembro.

