"Pedágio Solidário" arrecadou agasalhos no domingo

O terceiro “Pedágio Solidário”, da Campanha de Agasalho do Tribunal Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), aconteceu no domingo (26) e arrecadou agasalhos, cobertores e roupas em frente ao Parque das Nações Indígenas.

O evento, que teve a ajuda dos Moto Clubes Abutres e Luluzinha, além das arrecadações, serviu para divulgar a Campanha do Agasalho que continua em andamento nos postos de arrecadação.

Durante a campanha, já foram arrecadados 400 cobertores, mas o evento ainda conta com doações de roupas e, principalmente, de tênis para crianças.

Na terça-feira (28), ocorrerá a distribuição em um projeto social no Bairro Itamaracá, às 14hs. Além deste bairro, serão contemplados o Asilo São João Bosco, um projeto social no bairro Anache e outros sete abrigos.

As doações de agasalhos, roupas, sapatos e cobertores, em bom estado, continuam até o dia 30 de julho. Os interessados em colaborar podem obter mais informações no site do TJMS .

Postos de arrecadações:

- Secretaria de Comunicação do TJMS (Parque dos Poderes), com Marta Lopes;

- Núcleo de Informática do Fórum (3º andar), com Érick;

- Núcleo de Imprensa do Cijus, com Luciano;

- Assessoria de Políticas de Saúde do TRE/MS;

- Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) da Justiça Federal/MS;

- JFMS Sede – Seção de benefícios, com Suzana ou Luiz;

- Juizado Especial Federal, com a Rosane;

- Justiça Federal - Turma Recursal, com Danilo.

