Pedágios da Way ficam mais caros a partir de amanhã em MS; confira

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) aprovou a revisão e o reajuste das tarifas de pedágio do sistema rodoviário da MS-112, que inclui trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436, explorado pela concessionária Rodovias do Leste MS S.A (Way 112). A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10) e passa a valer à zero hora de quarta-feira (11).

A portaria nº 326/2026 formaliza a 2ª Revisão Ordinária da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) e o 3º Reajuste Anual da Tarifa de Pedágio (TP). Conforme o texto, a tarifa básica nas praças P4, P5, P7, P8 e P9 foi ajustada de R$ 13,50 para R$ 13,45, enquanto na praça P6 o valor passou de R$ 4,40 para R$ 4,38.

Na sequência, foi aplicado o índice de reajuste tarifário de 4,26%, correspondente à variação do IPCA no período. Com isso, a tarifa final para veículos da categoria 1, que inclui automóveis, caminhonetes, triciclos e furgões, ficou fixada em R$ 14 nas praças P4, P5, P7, P8 e P9, e em R$ 4,60 na praça P6.

A Agems informou que as demais categorias de veículos também tiveram os valores atualizados conforme tabelas anexadas à portaria, levando em conta o tipo de veículo e o número de eixos.

A decisão segue as regras previstas no contrato de concessão firmado em 2023 e em legislações estaduais que atribuem à agência a competência de revisar e homologar tarifas de serviços públicos delegados. Segundo o órgão regulador, a atualização busca recompor o equilíbrio econômico do contrato e acompanhar a inflação do período.

