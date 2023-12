Péssima ideia? Usuário testa 'Celular Seguro' e bloqueia o próprio telefone

O brasileiro se supera a cada dia. Muitas pessoas estão descobrindo, da pior maneira possível, que o aplicativo 'Celular Seguro' realmente funciona. Isso porque, ao tentarem testar a iniciativa do Governo Federal, usurários têm bloqueado os próprios celulares. Na avaliação do App, surgiram relatos de que é preciso tomar cuidado com a nova ferramenta, já que até agora não conseguiram reverter a funcionalidade.

“Como faz para retirar a restrição???” A pergunta cheia de interrogações demonstra o desespero de um usuário de iPhone. Outra pessoa recomendou cuidado: “Fui fazer um teste e gerar um alerta, e acabei bloqueando meu aparelho. Já tentei na operadora, polícia e Anatel. Ninguém tem informações de como reverter o bloqueio”, escreveu outro.

'Celular Seguro' também desbloqueia o telefone?

A iniciativa do Celular Seguro foi lançada no último dia 19 de dezembro. Em cerca de uma semana, mais de 4,3 mil solicitações tinham sido feitas. São clientes que supostamente tiveram celular roubado ou furtado. Essas pessoas fazem o registro pelo Celular Seguro. A informação é cadastrada no Ministério da Justiça e repassada para as empresas parceiras, principalmente bancos, instituições financeiras e operadoras de telecomunicações.

No entanto, ainda não existe um botão para desbloquear o telefone. Caso o consumidor recupere o dispositivo, deverá entrar em contato com cada empresa individualmente para reabilitar o acesso.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, explicou que o Governo não quer saber das empresas com as quais o usuário tem relacionamento. Talvez seja por isso que, neste momento, o Celular Seguro funcione como uma via de mão única: só é possível informar sobre os furtos/roubos.

Cappelli ainda reconheceu que trata-se apenas de uma versão inicial do sistema, que deverá passar por melhorias nas próximas semanas. Ele afirmou que a administração pública deu o primeiro passo para o combate aos roubos de smartphones, mas que a ideia deve ser aprimorada.

Internautas refletiram sobre a rapidez para registrar uma queixa no Celular Seguro. Eles sustentam que a interface deveria confirmar se o cliente realmente tem a intenção de comunicar o incidente. *Com informações do Tecnoblog.

