Vídeo: PF deixa órgão que atende a saúde indígena com malotes

Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal deixaram no fim da manhã desta quarta-feira (19) a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), em Campo Grande depois do cumprimento de mandados de busca e apreensão. A operação deflagrada investiga um suposto esquema de desvio de verbas.

Os agentes deixaram o prédio carregando vários malotes com documentos, conforme é mostrado no vídeo. Não foi informado quais mateias foram retirados do DSEI.

O chefe do Polo Base da saúde indígena de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, o cacique Arildo Alves Alcantara foi surpreendido pela operação da Polícia Federal no local. Ele tinha uma reunião marcada com o novo coordenador do DSEI para tratar sobre assuntos referentes a falta de médicos nas aldeias.

Ele revelou a reportagem que estão desassistidos, "só tem um médico para atender 14 aldeias" revelou. “É muito triste se realmente verbas foram desviadas, estamos perdendo muitas vidas”, disse o cacique.

Segundo o cacique são 14 aldeias que tem pelo menos 5.700 índios. "O DSEI é o coração da saúde dos índios, se não funciona, não funciona nas aldeias”, finalizou Arildo.

A operação da PF é para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A Receita Federal também está participando da operação que apura suposto desvios de verbas. Não se sabe quantos mandados são cumpridos.

