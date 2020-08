Pitbull Morgado precisa de doações para fazer cirurgia e retirar câncer

Uma funcionária pública relatou ao JD1 Notícias, que precisa de ajuda para um câncer na orelha de um pitbull que foi encontrado na sexta-feira (21), amarrado e em condições de maus-tratos em uma residência na Rua Felix Pacheco no bairro Cohab.

De acordo com a jovem de 23 anos, algumas vizinhas da residência onde o cachorro vive, mandaram as fotos e vídeos do cachorro e ela pediu ajuda em um grupo do Facebook para saber quais providencias tomar. “Era um cachorro pitbull amarrado para fora da casa, no meio da lama e com um cone na cabeça por ter um ferimento na orelha, mas pelo fato dele ser muito bravo e muito arisco as vizinhas não conseguiram chegar perto, então elas fizeram as fotos de longe e me mandaram”, alegou.

A funcionária pública ligou para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), que a orientou a entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses. Porém o dono não teria concordado com que o CZZ levasse o cachorro, pois o que eles podem fazer se identificar uma leish maniose ou não tratar a orelha é aplicar eutanásia”, alegou.

Conforme a jovem, no grupo de Achados e Perdidos de Campo Grande, ela entrou em contato com Alexandre Menezes dos Santos, protetor independente que foi até a casa onde está o cão.

“Foi constatado que o animal estava amarrado de baixo de uma cobertura mas não tinha nada para esquenta-lo, estava na areia molhada, estava com colar de elizabetano, estava cheio de moscas, e com sangramento”, afirmou Alexandre ao JD1 Notícias.

Segundo o protetor de animais, ao entrar em contato com o dono do animal por telefone ontem, o rapaz alegou que deixou o cachorro só naquele momento ali porque o padrasto voltou de viagem e não dava para deixar dentro de casa porque o cão é muito bravo. “Coversamos com ele, o proprietário informou que vai tratar os ferimentos, e que não conseguiu fazer antes porque o pitbull não deixou. O rapaz pediu ajuda, então vou levar o pitbull para a clínica onde levo os meus resgates, pois atendem por tabela social e sai mais em conta”, afirma.

Já neste sábado, Alexandre e o dono do pitbull foram até uma clínica veterinária onde foi constatado que o cão está com um câncer na orelha e irá precisar realizar uma cirurgia. O dono do cachorro ainda limpou o quintal onde ele estava amarrado em péssimas condições no dia anterior.

Apesar de o tratamento sair mais em conta, não será gratuito e Alexandre pede ajuda de doações de qualquer valor para ajudar a pagar a cirurgia de R$ 1.200. Quem quiser doar pode depositar na conta de Alexandre Menezes dos Santos na Caixa Econômica Federal: Agência 0857, Operação 013, Conta Poupança 16913-9; ou entrar em contato através do número (67) 99301 5028.

Deixe seu Comentário

Leia Também