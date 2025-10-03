PMA e Ibama não encontram indícios de onça na Capital, mas mantém monitoramento

Equipes da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) e do Ibama realizaram ontem (2), uma vistoria na região da Vila Nasser, em Campo Grande, após relatos de avistamento de uma onça-pintada. Moradores relataram que o animal estaria circulando na propriedade há cerca de seis meses, especialmente à noite, próximo a chiqueiros, hortas e áreas de mata.

Segundo os relatos, a onça teria sido vista até com filhotes em um imóvel abandonado. A preocupação aumentou após o vereador e médico veterinário Francisco alertar, durante sessão na Câmara Municipal, sobre o risco para moradores da Vila Nasser, Coophassul e Jardim Seminário, onde o felino teria sido visto a apenas 500 metros de um residencial.

Durante a fiscalização, os agentes percorreram residências desabitadas e áreas de mata próximas a cursos d’água, mas nenhum indício da presença da onça foi encontrado. Não foram identificadas pegadas, pelagem, carcaças ou marcas que confirmassem a passagem do animal. A propriedade visitada, apesar de próxima à cidade, está localizada em área rural, a cerca de 3 km da zona urbana.

Mesmo sem evidências, a área segue sob monitoramento. Moradores foram orientados a registrar aparições com fotos ou vídeos e notificar os órgãos ambientais.

Entre as recomendações estão evitar circular sozinhos à noite, manter crianças e animais domésticos seguros, reforçar lixeiras e não deixar restos de alimentos expostos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também