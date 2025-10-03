Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

PMA e Ibama não encontram indícios de onça na Capital, mas mantém monitoramento

Durante a fiscalização, os agentes percorreram residências desabitadas e áreas de mata próximas a cursos d'água

03 outubro 2025 - 10h25Sarah Chaves    atualizado em 03/10/2025 às 11h17
Foto: PMAFoto: PMA  

Equipes da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) e do Ibama realizaram ontem (2), uma vistoria na região da Vila Nasser, em Campo Grande, após relatos de avistamento de uma onça-pintada. Moradores relataram que o animal estaria circulando na propriedade há cerca de seis meses, especialmente à noite, próximo a chiqueiros, hortas e áreas de mata.

Segundo os relatos, a onça teria sido vista até com filhotes em um imóvel abandonado. A preocupação aumentou após o vereador e médico veterinário Francisco alertar, durante sessão na Câmara Municipal, sobre o risco para moradores da Vila Nasser, Coophassul e Jardim Seminário, onde o felino teria sido visto a apenas 500 metros de um residencial.

Durante a fiscalização, os agentes percorreram residências desabitadas e áreas de mata próximas a cursos d’água, mas nenhum indício da presença da onça foi encontrado. Não foram identificadas pegadas, pelagem, carcaças ou marcas que confirmassem a passagem do animal. A propriedade visitada, apesar de próxima à cidade, está localizada em área rural, a cerca de 3 km da zona urbana.

Mesmo sem evidências, a área segue sob monitoramento. Moradores foram orientados a registrar aparições com fotos ou vídeos e notificar os órgãos ambientais.

Entre as recomendações estão evitar circular sozinhos à noite, manter crianças e animais domésticos seguros, reforçar lixeiras e não deixar restos de alimentos expostos.

 

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
A honraria foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa
Geral
Presidente do Paraguai recebe título de sul-mato-grossense em visita histórica a MS
Wesley Batista, acionista e integrante do Conselho de Administração da JBS
Geral
JBS investe no Paraguai para diversificar produção e ampliar presença global
Cândice Arosio foi reconduzida em agosto para o biênio 2025-2027
Geral
Procuradora Cândice Arosio assume novo mandato à frente do MPT-MS
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Justiça
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 3/10/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 3/10/2025
Réu em alta velocidade segundos antes do acidente -
Justiça
Acusado de matar mulher em acidente pega 5 anos de prisão no semiaberto em Nova Alvorada do Sul
Adanilton foi encontrado sem vida na manhã de ontem
Geral
Ex-presidente da Federação de Clubes de Laço de MS é encontrado morto: 'Marcante e inesquecível'

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital