JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital

Segundo o parlamentar, animal foi visto a menos de 500 metros de residencial na região da Vila Nasser, Coophassul e Jardim Seminário

02 outubro 2025 - 15h40Taynara Menezes    atualizado em 02/10/2025 às 15h48
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Saul Schramm/Arquivo)

O vereador veterinário Francisco fez um alerta na sessão da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira (2), sobre a suposta presença de uma onça-pintada com filhotes em uma região urbana. Segundo ele, o animal foi avistado nas imediações da Vila Nasser, Coophassul e Jardim Seminário, chegando a se aproximar cerca de 500 metros de um residencial.

“A onça foi vista se alimentando da carcaça de um equino. É uma fêmea, com aproximadamente 100 quilos, e está acompanhada de filhotes”, explicou o vereador. Ele ainda destacou o risco potencial para moradores e animais domésticos, considerando a proximidade com áreas habitadas.

De acordo com ele, ontem à noite (1), uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) esteve no local da última aparição do animal. Nesta quarta-feira, as buscas continuam, e armadilhas estão sendo instaladas para tentar capturar a onça e os filhotes com segurança, sem causar danos aos animais.

A Polícia Militar Ambiental informou que a elaboração do relatório técnico sobre o caso ficará a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a PMA aguardará a conclusão desse documento para se manifestar oficialmente. 

Confira: 

 

