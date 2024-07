Prefeitura abre processo seletivo na Saúde para dentistas e técnicos

Através das Secretarias de Gestão e Saúde, a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (4), a abertura do processo seletivo para profissionais dentistas e técnico de imobilização ortopédica.

As funções são para: odontólogo (cirurgião bucomaxilofacial), odontólogo (endodontista), odontólogo (especialista em atendimento de pacientes especiais), odontólogo (estomatologista), odontólogo (periodontista), odontólogo (protesista), odontólogo (radiologista) e técnico de imobilização ortopédica

Os profissionais irão atender à necessidade temporária para atendimento nos Centros de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde, em regime de contratação temporária, por prazo determinado de 12 meses, para desempenhar atividades inerentes à função na Secretaria Municipal de Saúde.

Para a função de odontólogo, há exigência de curso de graduação em Odontologia; Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO/ MS); Especialização na área do contrato; Não possuir vínculo empregatício ativo em cargo público. A carga horária é de 20h semanais (4 horas diárias de segunda a sexta-feira) e remuneração brutal mensal de R$ 3 mil.

Para técnico de imobilização ortopédica é necessário ter ensino médio profissionalizante completo ou ensino médio completo, acrescido de curso de imobilização ortopédica regulamentado, inclusive com estágio. A carga horária é de 40h semanais e remuneração brutal mensal de R$ 1.800 mil

As inscrições serão gratuitas exclusivamente via internet, no site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo no período de 5 a 8 de julho de 2024. O interessado pode seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever .

Veja a quantidade de vagas para cada área a partir da página 4 do Diário Oficial 7.561 desta quinta-feira (4).

