Prefeitura abre processo seletivo para entrevistador social

A Prefeitura de Campo Grande, publicou nesta sexta-feira (18) a abertura do Processo Seletivo Simplificado Programa de Contratação Temporária para a seleção de pessoal para exercer a função de entrevistador social. Estão sendo oferecidas 50 vagas, com recurso proveniente do Governo Federal.

Os profissionais vão atender as especificidades dos serviços, benefícios e programas. O Edital n.15/2019-01 está fundamentado nos artigos 292 e 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011

Serão responsáveis por entrevistar as famílias e preencher os formulários de cadastramento nos domicílios das famílias, nos postos de atendimento ou em ações itinerantes. Também realizará atendimento às famílias no que se refere ao Cadastro Único, prestar as informações às famílias afetas ao processo de entrevista e aos objetivos do Cadastro Único. Atuar no processo de triagem, identificar demandas das famílias e orienta sobre os programas usuários do Cadastro Único.

Os entrevistadores realizam também a função de operadores. Ou seja, fazem a entrevista incluindo os dados diretamente no Sistema de Cadastro Único ou digitam as informações no Sistema após realizarem a entrevista em papel.

A seleção deste processo seletivo envolverá apenas a Etapa de Avaliação Curricular (Prova de Títulos), com base nos dados coletados nos documentos anexos no momento da Inscrição On-line, comprovante de escolaridade e documentos comprobatórios referentes à experiência, qualificação e capacitação profissional para a função, conforme especificado no Anexo Único do Edital.

Ao realizar a inscrição, gratuitamente, pela internet, o candidato deverá ler, preencher o formulário de inscrição, verificar se atende às condições exigidas, transferir os dados via internet e imprimir o comprovante através do e-mail informado na ficha de inscrição

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo , no período das 10 horas do dia 21 de outubro de 2019 às 16 horas do dia 22 de outubro de 2019, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também