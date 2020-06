Prefeitura apura se servidores fraudaram auxílio emergencial

A Controladoria-Geral do Município apura se servidores da Prefeitura de Campo Grande receberam o auxílio emergencial do Governo Federal de maneira irregular. Nesta semana, 259 servidores do Governo de Mato Grosso do Sul foram identificados por suposta fraude para garantirem os R$ 600 e poderão ser exonerados.

No caso do município não será diferente e a punição poderá, também, chegar à exoneração, caso comprove a fraude. A exoneração será para os comissionados, já para os efetivos, será aberta uma sindicância.

De acordo com a Controladoria, tanto o caso do servidor comissionado como o do efetivo será feita a comunicação ao Ministério Público. Tanto para o efetivo como o comissionado, será concedido o princípio da ampla defesa e do contraditório.

