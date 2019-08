Prefeitura convoca 14 médicos e assistentes de educação infantil

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande convoca os candidatos classificados da 2591ª a 2670ª colocação no processo seletivo simplificado para contratação de Assistente de Educação Infantil (AEI) e 14 médicos inscritos no Cadastro Temporário conforme publicado nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Os AEI’s são para substituição dos ex-contratados desligados. Os convocados precisam comparecer na terça-feira (20), às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida.

Já na convocação dos médicos para reforçar o atendimento na rede municipal de saúde, o convocado tem prazo de três dias úteis, a contar da desta segunda-feira (19), para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da SESAU, com toda a documentação.

O local de apresentação é na Rua Bahia, n 280, no centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

Em ambos os casos, o não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência da convocação.

