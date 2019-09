Prefeitura convoca aprovados para atuar nas escolas da Reme

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura publicou em edição desta quarta-feira (25), do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para atuar em escolas do campo da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Os candidatos convocados para receberem orientações sobre o processo de contratação devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, nesta quinta-feira (26), às 8 horas. O espaço fica localizado na Semed, na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Foram convocados candidatos para os cargos de agente de patrimônio, assistente de secretaria, inspetor de alunos, merendeiro e auxiliar de manutenção, que irão atuar nas escolas Isauro Bento, Oito de Dezembro, Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, Darthesy Novaes Caminha, Barão do Rio Branco, José do Patrocínio e Leovegildo de Melo e Orlandina Oliveira Lima, além das extensões, respeitando a demanda de cada unidade.

As listas com os nomes dos convocados e os respectivos cargos podem ser conferidas a partir da página quatro do Diogrande.

Será considerado desistente dos processos seletivos, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não se apresentar no prazo estabelecido nos editais; não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função e não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

