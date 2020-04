Prefeitura prorroga jornada especial de 5h de expediente

A Prefeitura Municipal de Campo Grande prorrogou a jornada especial e temporária de trabalho nas repartições públicas até a próxima quinta-feira (30), conforme publicado na edição desta quinta-feira (23), do Diário Oficial do Município (Diogrande).

De acordo com o Decreto “Fica prorrogado até 30 de abril de 2020 a jornada especial e temporária de trabalho nas repartições públicas do Município de Campo Grande, prevista no art. 1º, do Decreto n. 14.230, de 3 de abril de 2020”. Pelo decreto publicado no dia 3 de abril esse período de jornada especial seria até amanhã, sexta-feira, dia 24.

Dessa forma, as repartições públicas municipais continuam funcionando em regime de 5 horas corridas, entre 8h30 e às 13h30, até o dia 30 de abril.

Os funcionários que residem com pessoas do grupo de risco cumprirão jornada de 6 horas em regime de teletrabalho.

A regra não se aplica aos servidores que atuam na área de segurança pública e no sistema público de saúde. O funcionamento das unidades administrativas ocorrerá em sistema de rodízio, a fim de garantir suficiente prestação dos serviços públicos, cuja redução do número de servidores será de 50% (cinquenta por cento) e a respectiva periodicidade será definida pela chefia imediata.

