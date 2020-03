Prefeitura tira bancos de praÃ§as para evitar aglomeraÃ§Ã£o de idosos

Priscilla Porangaba, com informações do Paraíba Já

A prefeitura do município de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, tirou cerca de 50 bancos de uma área pública da cidade, nessa segunda-feira (23).

O objetivo é evitar a aglomeração de idosos, que costumam frequentar o local, por causa do avanço do novo coronavírus (Covid-19).

Os bancos de concreto ficavam em um canteiro central da principal avenida da cidade. A prefeitura justificou a medida alegando que idosos passavam horas no local.

No total, 50 bancos foram retirados do meio da pista. O secretário de obras e infraestrutura da cidade, Ciro Pereira, disse que a medida é uma forma mais extrema para fazer com que os idosos, que estão diariamente nas ruas, fiquem em casa. Segundo ele, mesmo com as determinações e orientações os “mais velhos” continuam caminhando pelas ruas e avenidas.

Além disso, algumas praças da cidade, onde não é possível fazer a retirada dos bancos, foram interditadas com o mesmo propósito.

As pessoas com mais de 60 anos estão no grupo considerado de risco e deve evitar sair de casa. O isolamento social é uma das principais medidas de combate ao contágio pelo novo coronavírus.

