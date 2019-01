Prefeitura vai investir R$ 2,1 milhões na instalação de 500 pontos de ônibus

Da redação com assessoria

Serão investido cerca de R$ 2,1 milhões na instalação de 500 abrigos de ônibus, segundo a prefeitura de Campo Grande. Os recursos do projeto de mobilidade urbana, que estavam travados desde 2012, foram homologados nesta quinta-feira (3).

Os abrigos foram projetados com sete metros quadrados de área construída. Em quatro anos de gestão, foram instalados 200 abrigos. Essa é uma reivindicação recorrente dos usuários, porque os protege da exposição ao sol e a chuva.

Além da instalação destes abrigos, a Prefeitura planeja para este ano outros investimentos para melhorar a qualidade do transporte coletivo. Com o recapeamento das ruas Guia Lopes e Brilhante (que integrarão o futuro corredor sudoeste do transporte coletivo), está programada a instalação de cinco estações de pré-embarque.

Na Avenida Bandeirantes, outro braço do corredor, onde o recapeamento começa neste ano, receberá sete estações. A mesma estrutura está programada para a Rua Bahia, trecho do corredor norte, que também será recapeada em 2019.

Serão investidos R$ 7 milhões na reforma dos terminais onde ocorrerá a ampliação do terminal Morenão e a construção dos terminais Tiradentes (na saída para Três Lagoas) e São Francisco (próximo a Avenida Tamandaré), que permitirão 100% de integração das linhas ônibus.

Deixe seu Comentário

Leia Também