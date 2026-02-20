Prêmio acumulado da Mega-Sena chega a R$ 105 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira, dia 19, não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 105 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.974 foram: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 - 40. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (21).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 108 apostas que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.143,02 cada. Outras 7.587 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 636,88 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

