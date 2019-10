Na Assembleia, presidente da Energisa esclarece preço da energia

O diretor presidente da Energisa,Marcelo Vinhaes, justificou o aumento na cobrança da conta de energia, enquanto esteve em reunião com os deputados nesta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS)

Os representantes da empresa fizeram uma apresentação dos dados de consumo e de custos para geração de energia elétrica. O objetivo da reunião foi a abertura para o diálogo sobre as reclamações dos consumidores, os quais questionam as altas taxas cobradas na conta de energia elétrica.

“Nós somos o reflexo da reclamação do povo de Mato Grosso do Sul. Fizemos a reunião com a empresa porque estamos neste primeiro momento, antes de tomarmos qualquer medida, ouvindo todas as partes”, afirmou o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa.

Marcelo Vinhaes, esteve presente e justificou o aumento nas contas de energia no mês de setembro mencionando a mudança de temperatura. “O custo elevado da geração de energia é um dos principais desafios. E em setembro houve grande variação de consumo. Nos meses de calor, podemos comparar o aumento do consumo no estado como se um novo município de Dourados passasse a existir”, explicou Marcelo.

Segundo Paulo Corrêa, foram colhidos diversos dados durante o encontro e o conteúdo será exposto em uma reunião com a participação de todos os deputados.

