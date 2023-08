Presidente do TJMS recebe moção de congratulação de vereador

Na terça-feira (22), o vereador Claudinho Serra (PSDB) entregou moção de congratulação ao presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Sérgio Fernandes Martins, em reconhecimento aos índices de trabalho presencial alcançados pelo Tribunal. A moção ressalta que, atualmente, 99,24% dos magistrados e 85% dos servidores do TJ/MS desempenham suas funções de maneira presencial, demonstrando um comprometimento notável com a prestação jurisdicional eficiente e eficaz.

Para Claudinho Serra, que é advogado, esses números representam testemunho da dedicação e empenho dos magistrados e servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. "O reconhecimento dos índices impressionantes de trabalho presencial no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul é mais do que merecido. Esses números traduzem a verdadeira essência do comprometimento dos nossos magistrados e servidores com a eficácia da justiça".

A atuação presencial massiva no TJ/MS também ressalta o compromisso da instituição em proporcionar oportunidades ampliadas para a população sul-mato-grossense alcançar a justiça de maneira mais efetiva. Com uma presença física tão significativa dos magistrados e servidores, a acessibilidade ao sistema judicial é aprimorada, permitindo um atendimento mais próximo e eficaz aos cidadãos que buscam soluções para suas demandas legais.

"Essa abordagem não apenas aprimora a qualidade da prestação jurisdicional, mas também abre as portas da justiça de forma mais acessível para a nossa população, permitindo que todos tenham a oportunidade de buscar a resolução dos seus conflitos de maneira efetiva", destaca o vereador. O vereador Silvio Pitu (PSD) também esteve presente na entrega da moção e do convite para a sessão solene de entrega de títulos de Cidadão Campo-grandense.

A solenidade, que faz parte das comemorações dos 124 anos de Campo Grande, será nesta quinta-feira (24), às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Sérgio Fernandes Martins é natural de Dourados (MS) e ingressou no Tribunal de Justiça pelo quinto constitucional, na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional MS. Foi nomeado em 21 de novembro de 2007 para exercer o cargo de desembargador.

Como integrante do TJ/MS, foi designado para a função de Corregedor-Geral de Justiça Adjunto, no período de 18 de julho de 2018 a 31 de janeiro de 2019. Foi Corregedor-Geral de Justiça no biênio 2019/2020. Assumiu a presidência do Tribunal no dia 1º de fevereiro deste ano.



