Primeiro evento de moda nupcial acontece na capital neste sábado

O primeiro evento de moda e beleza Bridal (nupcial), o VPC Fashion Show acontece neste sábado (9), em Campo Grande. O consultor de imagem Alexandre Taleb e a estilista carioca Carol Hungria estarão participando do evento.

Taleb dará dicas de estilo de moda masculina para noivos e empresários, a estilista Carol Hungria falará sobre tendência em vestidos de noiva. A jornalista,fotógrafa e idealizadora do site Terminal de Embarque, Juliana Comparin vai realizar a palestra “QUEM Casa Quer Lua de Mel”. Ela dará dicas para quem está planejando a viagem de lua de mel.

O VPC Fashion Show terá início as 12h no Bffet Diamond Hal, localizado na avenida Mato Grosso. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site fashionshow.vestidosparacasar.com.br . Mais informações através do email: [email protected]

Bridal

No mundo dos casamentos, estilistas ditam a moda e fazem o sonho do vestido de noiva virar realidade. Bridal vem da língua inglesa que em português quer dizer nupcial, relacionado a noivos, casamentos.

A moda bridal de cada estilista em suas coleções/tendências, ao longo dos tempos vem destacando inovações os modelos mudam a cada temporada. Em 2020 serão muitas novidades no mundo Bridal, as mangas bufantes estão voltando com tudo e as noivas vão vestir desde ternos a vestidos calça, ao melhor estilo Julia Roberts.

Deixe seu Comentário

Leia Também