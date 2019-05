Procon autua mercado por vender produtos vencidos

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-CG) autuou o mercado Bianca, no Jardim Imá, na terça-feira (14) pela venda de produtos vencidos há mais de um ano.



A equipe de fiscalização encontrou pacotes de mandioca, refrigerantes, molho de tomate, manteiga e outros. Algumas embalagens estavam violadas, sem etiqueta e sem informações básicas como data de embalagem e de validade. Os produtos são impróprios para o consumo.



Segundo o subsecretário, Valdir Custódio, a operação atendeu a denúncia efetuada por consumidores do estabelecimento através do aplicativo de mensagens WhatsApp.



Os fiscais lavraram auto de constatação e todos os produtos recolhidos foram retirados da área de comercialização e inutilizados.

