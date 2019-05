Procon-MS autua seis lojas em "Operação Dia das Mães"

A operação “Dia das Mães”, realizada pelo Procon-MS, em sua primeira semana, autuou seis lojas por irregularidade com ausência de informação, documentação e precificação errônea. Ao todo, foram fiscalizados 40 estabelecimentos, dentre eles grandes varejistas, na região central, bairros e shoppings de Campo Grande.



A equipe de fiscalização autuou e prestou orientações às seguintes empresas: Casas Bahia, Centauro, Magazine Luiza do Shopping Norte e Sul Plaza e do Shopping Bosque dos Ipês, Palácio Móveis e Colchões e Ricardo Eletro da avenida Júlio de Castilhos.



O subsecretário do Procon-MS, Valdir Custódio, diz que o resultado da primeira semana é positivo “Verificamos um número considerável de estabelecimentos e a maioria estava de acordo com o que determina a legislação, mesmo assim, continuaremos atentos, inclusive em regime de plantão”.



Na próxima semana, a ação de fiscalização fará novas visitas para checar se as adequações estão sendo cumpridas pelos lojistas. Outros fornecedores, como do ramo de presentes, decoração e floriculturas, também serão visitados.



Plantão de fiscalização



A Coordenadoria de Fiscalização e Denúncias, com a equipe de atendimento ao consumidor, permanecerão de plantão na véspera do dia das mães, no dia 11 de maio. O plantão será realizado na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande. O consumidor pode realizar denúncias pelo WhatsApp: 9 9840-1001.

