Procon-MS autua Casas Bahia por publicidade enganosa

O Procon-MS autuou, depois de diversas reclamações de consumidores, a Casas Bahia, na rua 14 de Julho, centro, em Campo Grande, por propaganda enganosa e por não respeitar as prioridades nas filas.

A empresa foi autuada devido à ausência de informações nas etiquetas dos produtos, a respeito da diferença de valores nas compras à vista ou compras por meio do cartão da loja. Ato considerado como publicidade enganosa.

Os consumidores, ao se depararem com as ofertas e não perceberem que são válidas só para o cartão da loja, serão induzidos às compras e, assim, prejudicados. Prática que não está prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A gerente da loja, na tentativa de justificar, afirmou que o número de clientes que utilizam o cartão da loja comparado aos que adquirem por meio de boletos é “significativamente inferior”. Com isso, fica evidenciado que as ofertas expostas não contemplam o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, prejudicando os consumidores.

A Casas Bahia também foi autuada por não cumprir a Lei Estadual 3 530 de 2008, que obriga o atendimento prioritário a gestantes, mães com crianças no colo, portadores de necessidades especiais, idosos e autistas.

De acordo com a fiscalização, os consumidores enfrentam, de maneira igual, filas para solução de questões relacionadas ao consumo, como o pagamento nos caixas ou para sanar alguma dúvida relacionada com suas compras.

Denúncias Procon-MS

Denuncias de consumidores podem ser feitas pelo site do Procon na aba “Fale Conosco”, de forma presencial na rua 13 de Junho, 930, pelas redes sociais (Instagram e Facebook), pelo número 151 ou pelo WhatsApp no número 67 98469-1001.

