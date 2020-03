Procon-MS autua duas agências do banco Santander

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em dois dias, autuaram duas agências do Banco Santander em Campo Grande, por desobediências repetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

A equipe atendeu a reclamações de consumidores e flagrou, na terça-feira (3), demora excessiva para atendimentos de clientes tanto em caixas como nas mesas, na agência da rua Marechal Rondon, com a agravante de que, em mesas, não há registro eletrônico do termino do atendimento, o que é feito manualmente, quando solicitado pela pessoa que se sentiu prejudicada. Além disso, a incidência de emissão de comprovantes em papel termossensível, continua bastante alta.

Enquanto na primeira diligência da fiscalização houve demora de até 1 hora e 4 minutos, quando a legislação determina que ocorra em 15 minutos, na ação realizada na quarta-feira (4), a demora chegou a 1 hora e 48 minutos, na agência da Coronel Antonino, conforme registro na senha emitida às 14h04, tendo o atendimento se dado às 15h52 de acordo com anotação realizada a mão, o que é vedado pela lei.

A emissão de comprovante em papel termossensível, foi outra irregularidade repetida.

Deixe seu Comentário

Leia Também