Procon-MS autua loja da rede Real de supermercados

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A equipe de fiscalização do Procon-MS mais uma vez autuou uma das lojas da rede de Supermercados Real, localizado na rua Zacarias de Paula Nantes, conjunto união. Foram detectadas centenas de irregularidades prejudiciais ao consumidor, entre as quais produtos expostos com validade expirada, impróprios ao consumo por estarem armazenados em temperatura diferente da recomendada ou, ainda, por estarem deteriorados.

Entre os produtos vencidos, destaque para 63 pacotes perfazendo 708 sachês de temperos diversos, 243 embalagens de pó para gelatina alguns dos quais vencidos desde novembro do ano passado, 71 pacotes de pipoca para micro-ondas com vencimento desde abril de 2019, ameixas secas sem caroço cuja validade expirou em fevereiro daquele ano. Também, em quantidade considerável, foram encontrados biscoitos de vários tipos.

Ainda fora da validade e, consequentemente, sem condições de comercialização, o supermercado mantinha em exposição para vendas salgadinhos de trigo, pururucas, achocolatados, sopas, polvilho azedo, lasanha, hambúrgueres, bolos, farinha de mandioca, caldos, pó para sorvete e bebidas como cervejas e ice.

Vários produtos perecíveis, cujo armazenamento deveria obedecer temperaturas entre 4 e 8 graus, foram encontrados entre 19 e 20 graus. Nessa situação estavam 22 quilos e 440 gramas de linguiças diversas e 16 embalagens de pão de alho. Classificados como impróprios ao consumo, por se encontrarem deteriorados ou apodrecidos constavam na seção de horti-frutis 10 quilos e 400 gramas de peras além de manga e pimentão.

Outra infração verificada foi o fato do estabelecimento comercial não devolver, em espécie, o total do troco devido a consumidores. Ressaltando que em 2018, unidades da rede em questão foram notificadas recebendo autos de infração por 3 vezes. As infrações foram apresentar 266 produtos vencidos, 160 impróprios, 6 sem informações e 18 fora da temperatura. Já em 2019, houve uma nova expedição de auto. Desta vez, foram encontrados 497 produtos vencidos, dois impróprios ao consumo e 35 fora de temperatura.

Deixe seu Comentário

Leia Também