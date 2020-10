Procon-MS divulga pesquisa de variação de preços dos brinquedos na capital

A equipe de pesquisadores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), já foi às ruas para auxiliar os pais na hora da escolha dos presentes do dia das crianças, 12 de outubro.

O superintendente do órgão de defesa do consumidor, Marcelo Salomão ressalta que com a pesquisa nas mãos os pais poderão economizar até 157% na compra de itens tradicionais. Porém, alerta que também é preciso estar atento a qualidade do produto.

A pesquisa verificou preços de 166 produtos em seis estabelecimentos especializados, no período de 21 a 25 deste mês de setembro. Desse total, 150 são divulgados uma vez que foram encontrados em todos os estabelecimentos visitados.

O trabalho resultou na constatação de diferença percentual de 0,04 % no caso da pista de Hot Wheels ataque da cobra que na Pirlimpimpim custa R$ 249,90 enquanto nas demais o preço é R$ 249,99. Entretanto, o maior índice se deu em relação a Lol Petes com 7 surpresas. Este item está a venda na Pirlimpimpim por R$ 69,90 enquanto na Toni Toys não sai por menos de R$ 179,99, ou seja, diferença de 157,50%.

Segundo o Procon, a Ri Happy apresentou maior número de produtos com o maior preço, enquanto em menor quantidade (9) foi o Paulistão. Já, em se tratando de menor preço, a maior quantidade foi encontrada na Pirlimpimpim enquanto a menor número na Ri Happi.

Além da variação de preços, a pesquisa ainda traz a relação dos estabelecimentos que apresentaram os maiores e os menores preços. Clique aqui e confira a pesquisa.

