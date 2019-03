Produtor de borracha melhora produtividade e motiva heveicultores

Após realizar o curso "Sangria de seringueira" e aumentar consideravelmente a produtividade, o produtor rural, Maurício Palombo, de Camapuã, já mobiliza, por intermédio do Sindicato Rural do município, uma turma para receber a Assistência Técnica e Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS).

Palombo conta sua trajetória: "plantei em 1987. Na época não tínhamos essa assistência que o Senar/MS oferece hoje em dia, então plantávamos mais de um tipo de seringueira para experimentar e ver qual produzia mais. Hoje em dia, já nos orientam qual se adapta melhor ao clima e solo para produzir mais".

Com a mobilização do Sindicato Rural de Camapuã, no qual o produtor já foi presidente, o curso de sangria de seringueira trouxe mais que conhecimento técnico. “Orientamos nossos funcionários sobre a técnica do trabalho e também sobre a conscientização ambiental aos proprietários. Antes eliminavamos o mato que aparecia entre as árvores. Já agora sabemos que ele ajuda a nutrir o solo e automaticamente é bom para as árvores”, detalha.

Após a busca por conhecimento por meio dos cursos, o produtor já quer dar um passo a mais e conseguir a atuação do Senar/MS com a ATeG – Assistência Técnica e Gerencial. “A partir do momento em que o Senar/MS trouxe essas informações pra gente, proporcionou o ganho técnico e financeiro, tanto para nós produtores, quanto para o trabalhador que é melhor remunerado pelo serviço qualificado. O Senar também tem outros cursos que agregam valor como o de Administração Rural Básica. Sempre que eu posso, faço e oriento os funcionários para fazer os cursos do Senar”.

O produtor salienta que "além de mim, há vários produtores de borracha aqui na região e já estamos conversando com o sindicato rural para fechar uma turma de ATeG. Conhecimento nunca é demais! E tanto na parte profissional, quanto na parte social o Senar/MS tem ajudado a melhorar nossas vidas", concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também