Produtores de boi aumentam qualidade com assistência do Senar/MS

Com quatro anos de Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o bovinocultor de corte, Ricardo Siquinelli, de Água Clara conseguiu quadruplicar sua produtividade.

Mais do que elevar a rentabilidade, com as visitas técnicas da instituição o produtor obteve conhecimentos para recuperação de pastagens e áreas degradadas, que também influenciaram diretamente na qualidade da carne produzida na propriedade.

Quando o programa iniciou os trabalhos na propriedade aconteciam em 77 hectares de área degradada com lotação média de, no máximo, um animal por hectare. Agora, são quatro cabeças por hectare, com uma qualidade maior na nutrição dos animais, que resulta numa engorda mais rápida.

Siquinelli explica como foi a experiência do ATeG em sua propriedade: “O primeiro contato foi com o Sindicato Rural de Água Clara, onde apresentaram a metodologia a mim e a minha família. Nós estávamos necessitando de uma ajuda técnica para reformar as áreas que estavam degradadas”.

Comparando os panoramas da propriedade antes e depois da atuação do Senar/MS, o produtor lembra que, no início, o trabalho era mínimo. “Antes a propriedade estava trabalhando, mas com a lotação mínima. Eu consegui aproveitar a mesma área com uma quantidade maior de animais e, consequentemente, aumentar o faturamento da propriedade. E também conseguimos a recuperação do solo deixando a área muito mais produtiva do que antes. Livre de pragas”, detalhou.

O produtor faz as contas e mostra como a realidade da propriedade mudou: “Essa assistência chega para auxiliar, para você conseguir ter uma produção maior, melhor e mais rápida, para ajustar com os custos que temos hoje na pecuária”, completa.

Além de Ricardo, outros produtores da região de Água Clara já aderiram ao programa em busca dos mesmos resultados positivos. “Estamos indo para o quarto ano no programa. E já tem em outras propriedades da região. Eu mesmo sou um grande incentivador de outros proprietários vizinhos para que se enquadrem no projeto. Eu peço que quem puder participar, que entre. Porque é com essa força e união que a gente vai conseguir hoje com tecnologia aumentar a nossa produtividade e melhorar o nosso rendimento na parte de pecuária”, concluiu o produtor rural.

Exemplos como o do produtor de Água Clara estão espalhados em 30 municípios de Mato Grosso do Sul. “A iniciativa proporciona sustentabilidade e aumento da produtividade no meio rural, com alternativas eficientes para a realidade de cada propriedade”, afirma o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

