Agropecuária encerra o ano com saldo positivo na geração de empregos

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgados nessa quarta-feira (23) revelam que, em 2018, o setor agropecuário registrou cenário positivo na geração de empregos. Entre admitidos e demitidos, o saldo foi de 77 postos de trabalho com 35,7 mil contratações.

Para o presidente do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) Mauricio Saito, o resultado reflete as oportunidades que o agro oferece ao mercado de trabalho. “Em um ano de muitos desafios para a nossa economia, o setor produtivo se manteve em ascensão e empregou mão-de-obra no campo, com destaque às exigências por qualificação do trabalhador, diante do investimento em tecnologia na atividade rural”.

No Brasil o setor agropecuário também encerrou com saldo positivo, com 3.245 postos, considerando mais de um milhão de admissões no segmento.

Deixe seu Comentário

Leia Também