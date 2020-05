'Programa Campo Grande Sem Racismo', é instituído na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O “Programa Campo Grande Sem Racismo”, foi decretado e publicado nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial , por âmbito da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

O intuito do programa é promover o enfrentamento ao racimo nas escolas e incentivar a igualdade, o respeito, a valorização e a visibilidade. para isso, serão realizadas campanhas, cursos e incentivos a empresas, universidades, órgãos públicos, instituições privadas e associação de moradores, por meio de conversas e palestras.

As inscrições já estão abertas, entretanto todas as ações como palestras, cursos e etc só serão efetivados após o término da pandemia, já que este é presencial.

O decreto prevê ainda que a solicitação para adesão da campanha acontecerá durante todo o ano.

