Proibição de canudos de plásticos segue para virar lei no estado

O projeto que prevê a proibição de canudos de plásticos em estabelecimentos comerciais do estado foi aprovado em segunda discussão na manhã desta quinta-feira (27), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS).

De autoria do deputado Pedro Kemp (PT), propondo a proibição de canudos confeccionados em material plástico em “hotéis, restaurantes, bares, padarias, conveniências, clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais de qualquer espécie, entre outros estabelecimentos”, instalados em Mato Grosso do Sul.

No Brasil, tramitam em vários estados projetos que proíbem o fornecimento de canudos no comércio. Estudos apontam grande dano ao meio ambiente, uma vez que o material possui em média 200 anos para decompor. “É imprescindível a substituição por materiais biodegradáveis”, disse Kemp

De acordo com o projeto, os estabelecimentos poderão usar canudinhos de papel biodegradável, material comestível ou biodegradável. Está prevista ainda penalidades para quem não cumprir a norma, incluindo multas que vão de R$ 5.266 a R$ 10.532.

Kemp ressaltou que o projeto proíbe apenas o fornecimento aos consumidores e não abrange a fabricação e a distribuição ao comércio varejista ou atacadista. “Queremos contribuir com a redução do uso do plástico e colocar o nosso Estado em evidência internacional no turismo ecológico, engajado na luta contra os canudos plásticos”, finalizou.

