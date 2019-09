Quer ir ao show do Henrique e Juliano na faixa? Saiba como

O JD1 Notícias e a Santo Show – Arte e Entretenimento levarão você e um acompanhante ao show da dupla sertaneja Henrique e Juliano e o projeto Shapeless, no próximo dia 28 de setembro, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Para concorrer é fácil, basta seguir o JD1 no Instagram, curtir e marcar três pessoas no comentário da foto oficial e aguardar o dia do sorteio.

Serão sorteados dois pares de ingressos (pista) no dia 26 de setembro, às 18 horas. Clique na imagem abaixo e vá direto à publicação.

Mais uma vez o eletrônico e o sertanejo se juntam para uma grande festa. No dia 28 de setembro, a partir das 22 horas, no Expo Bosque, Edson e Rômulo, do Shapeless, e os irmãos Henrique & Juliano, prometem tirar Campo Grande do chão. O evento é mais uma realização da Santo Show – Artes e Entretenimento.

Depois do sucesso do lançamento do DVD “O Céu Explica Tudo”, os meninos do Tocantins voltam para Campo Grande com o novo trabalho: Menos é Mais. O disco foi lançado este ano, sem anúncio prévio e pegou os fãs completamente de surpresa. A internet praticamente “quebrou” quando alguns canais do YouTube e sites especializados em Downloads gratuitos “vazaram” a música “Vai Que Bebereis”, faixa que está presente no DVD.

Todas as faixas do álbum podem ser ouvidas nas plataformas de streaming digital. “Menos É Mais” conta com 20 faixas, incluindo o sucesso “Quem Pegou, Pegou”, “Cidade Vizinha” e “Garrafas Vazias”.

Já o Shapeless, surgiu com a junção de Edson e Rômulo, originários de Belo Horizonte (MG). Edson iniciou sua carreira no Electro-House, já Rômulo é baterista desde sua adolescência e tornou-se DJ aos 17 anos.

O projeto Shapeless nasceu da ideia de mesclar estilos como o Techno e o House, com identidade disforme e única, apesar de não ser algo tão inovador atualmente, o duo conta com músicas muito características, onde os fãs sentem o “cheiro” de longe e já sabem quem foram os criadores.

A dupla, como muitas, cresceu disponibilizando seus singles em plataformas digitais gratuitamente. Uma das músicas que os levou ao mainstream é o remix de “Axé Acappella”, da cantora Maria Gadú, que teve uma disseminação gigantesca no cenário da e-music.

Deixe seu Comentário

Leia Também