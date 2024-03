Real ou fake? Internet diz que Daniel Alves morreu na cadeia; entenda

A história do suposto suicídio do ex-jogador de futebol, Daniel Alves dentro da cadeia, ganhou as redes sociais durante o final da tarde deste sábado (9). Apesar disso, não existe uma confirmação oficial sobre o ocorrido.

O assunto se disseminou igual rastro de pólvora após um falso jornalista espalhar a fake news. A trolagem, brincadeira na internet, foi publicada no 'X', antigo Twetter e ganhou repercussão internacional. A informação vem da conta do X, @Al_buquerq. Confira a publicação:

Apesar disso, até o momento a família e a assessoria do jogador não fizeram um comunicado oficial desmentindo o assunto, que vem sendo tratado como uma fake news. Esse seria o motivo da história ter se espalhado ainda mais, uma vez que o silêncio dos mais próximos a Daniel pode apontar um possível 'luto'.

Condenação e prisão - O ex-jogador de 40 anos foi condenado por agressão sexual pela Justiça da Espanha. A sentença foi dada pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Seção da Audiência de Barcelona.

A Justiça determinou quatro anos e seis meses de prisão pelo crime que Daniel Alves cometeu. Ambas as partes podem recorrer dessa decisão.

Daniel Alves já cumpriu 13 meses de prisão, pois está na cadeia desde o ano passado. Restam mais 3 anos e meio.

Após os quatro anos e meio na prisão, o ex-jogador terá um período de cinco anos em liberdade vigiada pela Justiça. Ele não poderá fazer contato com a vítima e nem chegar perto da casa ou do local em que ele trabalha.

Daniel Alves ainda terá que pagar uma indenização de 150 mil euros (R$ 805 mil) por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo.

Após a decisão da sentença, Daniel Alves teve o quinto pedido de liberdade negado pela Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também