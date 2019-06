Rede Solidária realiza mostra de dança neste sábado

O núcleo de dança do programa Rede Solidária, desenvolvido pelo Governo de Estado de Mato Grosso do Sul através da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, promove neste sábado (1), a II Mostra de Dança em Rede. O evento acontecerá na Concha Acústica Helena Meireles no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, a partir das 16 horas, e contará com a participação de dez grupos de dança de Campo Grande.

“A Mostra tem dois objetivos principais, o primeiro é divulgar e fomentar os grupos de dança do Estado, e o segundo é inserir os alunos do Rede Solidária no cenário artístico. Da primeira Mostra, realizada em abril do ano passado, nossos alunos tiveram a oportunidade de ser inseridos em grupos de renome na cidade dando um passo importante para o mercado de trabalho também”, destaca Pablo Pacheco coordenador do evento.

De acordo com Pablo, a maioria dos grupos selecionados possuem cunho social, vindo de encontro com o princípio do Programa Rede Solidária, que através de módulos de ação promove o desenvolvimento individual através da educação, cultura, esporte, lazer e serviços de proteção social e formação profissional. As oficinas de dança no projeto fazem parte do Módulo Educação, Cultura e Esporte.

“Ver a alegria e o orgulho estampado no rosto dos alunos é muito gratificante, quando eles veem a evolução pessoal dentro da modalidade, a presença de palco, a elasticidade, a coordenação motora, todo o caminho que percorreu para chega a uma apresentação, dar o melhor de si e ter um reconhecimento é muito fortalecedor para eles”, afirma Lincoln Guilherme, instrutor de Balé Contemporâneo do Rede Solidária.

A II Mostra de dança em Rede contará com apresentações de Balé, Street Dance, Danças Urbanas, Dança do Ventre, Jazz e Balé Contemporâneo, com presença confirmada dos grupos Armazém 67, Movimento de Rua, Hands Up, Conexão Urbana, Isa Yasmim Estúdio, Espaço FNK, Coletivo FEMME e Tocando em Frente.

Serviço – II Mostra de Dança em Rede. Dia 1° de junho, sábado, às 16 horas, na Concha Acústica Helena Meireles no Parque das Nações Indígenas.

Deixe seu Comentário

Leia Também