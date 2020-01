Reinaldo declara situação de emergência devido a chuvas intensas

O governador Reinaldo Azambuja declarou através de publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21), Situação de Emergência em partes das áreas rural e urbana do município de Nova Andradina

De acordo com a publicação, a situação é devido as fortes chuvas na cidade desde o início do mês de dezembro de 2019 e ocorrem até hoje, causando diversos danos públicos e privados, com prejuízos que ultrapassaram a capacidade de resposta do Município.

As fortes chuvas teriam causado o aumento da erosão na ponte do Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos e acarretou a sua queda, impossibilitando o trânsito dos veículos entre a MS-134 e a MS-473, em área urbanizada pelo Plano Diretor Municipal.

Devido o desabamento da ponte, o fluxo de veículos pesados aumentou dentro da cidade, impactando diretamente a vida da população. Nova Andradina também sofreu com o agravamento das erosões, segundo a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal.

Os órgãos Estaduais devem atuar sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/MS), nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário, reconstrução, e convocação de voluntários. Deve também realizar campanhas de arrecadação de recursos perante a comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Deixe seu Comentário

Leia Também