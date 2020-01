Reinaldo nomeia 73 professores aprovados no concurso da SED

Saiba Mais Educação Professores da Funesp passam por semana de capacitação na UFMS

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (20), a nomeação de 73 professores aprovados no concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS) pelo governador Reinaldo Azambuja

Os professores formados em Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras, Matemática, Química e Sociologia vão atuar na carreira Profissional da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino.

Serão 20 municípios beneficiados com a nomeação dos novos professores, são eles: Amambai, Bodoquena, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Itaporã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

As vagas do Concurso Público de Provas e Títulos -da SED, foram ampliadas parae 12 para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, sendo oito vagas para Campo Grande, três para Dourados e uma para Itaporã.

Conforme o anexo as vagas, serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases do certame, observada a ordem de classificação e o prazo de validade do Concurso Público.

Saiba Mais Educação Professores da Funesp passam por semana de capacitação na UFMS

Deixe seu Comentário

Leia Também