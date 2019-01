Reinaldo pede a Onyx atenção a projetos prioritários para MS

Em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, o governador Reinaldo Azambuja reforçou seu empenho com pautas consideradas fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Os dois se encontrara na quinta-feira (24), em Brasília.

Acompanhado do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; do senador Pedro Chaves; e do deputado eleito Beto Pereira, o governador pediu celeridade na execução de projetos prioritários em Mato Grosso do Sul que têm participação do Governo Federal.

“Projetos relacionados à segurança na fronteira, para diminuição da criminalidade; à competitividade, rotas bioceânicas, ferroviária e rodoviária, importantes para o MS e o Centro-Oeste; à concessão da BR-163, que corta Mato Grosso do Sul de norte a sul e precisa ser organizada; e outras pautas importantes”, explicou. “Muitos assuntos que tratamos em outros ministérios também tratamos na Casa Civil”, emendou.

Segundo Onyx Lorenzoni, as demandas de Mato Grosso do Sul ficarão sob a responsabilidade do interlocutor da Casa Civil, Abelardo Lupion, informou o governador. “Ele vai encaminhar todos esses processos e as prioridades do nosso Estado”, contou Reinaldo Azambuja.

Ainda na reunião, o chefe do Executivo Sul-Mato-Grossense corroborou apoio às iniciativas econômicas e institucionais do Governo Federal que atendam às necessidades do povo brasileiro – que integram a chamada Agenda Brasil. “Temos parceria e comprometimento com a [reforma da] previdência e o pacto federativo, para que a gente possa ter capacidade de ampliar investimentos no País”, destacou.

