Reinaldo propõe a Mandetta criar central de compras de insumos e medicamentos

Com objetivo de reduzir os custos na área da saúde sul-mato-grossense, o governador Reinaldo Azambuja apresentou na quinta-feira(24) ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a proposta de que a pasta crie uma Central de Compras Nacional de materiais a serem usados pelos estados e municípios.



Reinaldo solicitou aumento de recursos para as secretarias municipais de saúde do estado, bem como “os recursos estaduais das emendas e a suspensão da cláusula suspensiva da ampliação do Hospital Regional”. O governador disse que também solicitou os equipamentos dos hospitais regionais de Três Lagoas e Grande Dourados. “Será para o ano que vem, mas temos que começar preparando antecipadamente os projetos. O ministro Mandetta pediu pra elencar todo o rol de equipamentos que precisamos e as parcerias”, disse.



Outro assunto tratado na reunião foi a criação de Central de Compras Nacional pelo ministério. “Apresentamos a ele (Mandetta) uma proposta que não é de Mato Grosso do Sul, mas de todos os estados para que possa analisar a adoção das atas de compra nacional de insumos, órteses, próteses e medicamentos. Estas atas do ministério que poderiam ter adesão dos Estados iriam baratear custos. Ele (ministro) ficou de analisar com a procuradoria jurídica a possibilidade de o próprio ministério organizar este sistema, que funcionaria como Central de Compras Nacional, sendo que os estados poderiam aderir estas atas e reduzissem seus custos na área de saúde”, explicou Reinaldo.

