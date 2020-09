Reinaldo retoma atividades presenciais após quarentena

O governador Reinaldo Azambuja retomou nesta segunda-feira (28) suas atividades presenciais após cumpri a quarentena por ter sido diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19).

Reinaldo usou as redes sociais para anunciar seu retorno. “Após permanecer em quarentena por conta do diagnóstico da Covid-19, retomo hoje as atividades presenciais no Governo do Estado. Agradeço a todas as orações e mensagens enviadas durante o período. Que Deus abençoe cada um de vocês!”, publicou.

Desde o dia 17 de setembro em isolamento, o governador continuou despachando de maneira remota. Durante o tratamento da doença, o chefe do executivo estadual sentiu apenas sintomas leves desde o dia que foi diagnosticado com o vírus.

