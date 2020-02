Reinaldo vai à Brasília nesta terça onde se reunirá com governadores

O governador Reinaldo Azambuja vai a Brasília nesta terça-feira (11), onde se reunirá com governadores para tratar de pautas de interesse dos Estados, como Fundeb, Plano Mansueto, reformas Administrativa e Tributária.

Durante evento do Sebrae-MS, nesta manhã, Reinaldo adianta que os governos já têm seus posicionamentos sobre as pautas e o próximo passo é levar as discussões a nível do Congresso Nacional.

Questionado se levará ao encontro o tema do ICMS do combustível, que causou polêmica na semana passada com a declaração do presidente Jair Bolsonaro de pedir aos governadores o fim do imposto, o governador de Mato Grosso do Sul ressalta que não vai discutir o ICMS de um seguimento. “Aqui no Estado diminuímos o ICMS do diesel de 17% pra 12%, chegou à bomba, mas para o consumidor, não. Ficou no bolso de alguém, que não é do governo. Nós diminuímos o imposto, então não adianta discutir fatiado”, afirmou.

Reinaldo garante que os governos estão abertos para discutir a reforma tributária, “que acaba com o ICMS”.

Deixe seu Comentário

Leia Também