Riedel e Adriane assinam termo para a construção de 60 casas no Jardim Antártica

Primeiro estado contemplado pela nova edição do programa “Minha Casa, Minha Vida”, Mato Grosso do Sul tem 7.500 unidades habitacionais solicitadas dentro do programa para 2024, e na segunda-feira (19), o governador Eduardo Riedel e a Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes assinaram documento que autoriza a construção de 60 unidades habitacionais no Conjunto Residencial Jardim Antártica na Capital.

As unidades habitacionais são destinadas a famílias que possuem renda de até R$ 2.640. O novo residencial representa investimentos de R$ 10 milhões, sendo R$ 9,6 milhões do governo federal e R$ 474,3 mil do governo estadual, referentes à contrapartida financeira para edificação do empreendimento e interligação externa da rede de água e esgoto, enquanto o terreno foi disponibilizado pela Prefeitura de Campo Grande.

O governador Eduardo Riedel salientou que o Estado tem como prioridade também o setor da habitação aos municípios e citou outros programas implementados em parceria com a prefeitura de Campo Grande como lotes urbanizados e o Bônus Moradia. “Temos que entender as demandas da sociedade e elaborar programas para cada realidade. Somos o terceiro estado que mais cresceu no Brasil, e isso é fruto do esforço de muita gente, no direcionamento das prefeituras e do Estado e temos que traduzir tudo isto em bem-estar para a população”, completou.

No início deste mês, em Brasília, o governador Eduardo Riedel firmou parceria com o Ministério das Cidades para a construção de 194 moradias no Estado, sendo 60 em Campo Grande e outras 134 unidades no Residencial Água Azul, em Ivinhema.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, falou sobre Campo Grande ser a primeira cidade do País que recepciona o novo programa MCMV. “É uma grande conquista para nós e sabemos que avançamos mais quando temos a parceria com o Estado e Campo Grande sai na frente como referência na política pública habitacional para as pessoas que mais precisam”, justificou.

As 60 unidades serão dispostas em cinco blocos com 3 pavimentos cada, sendo 12 apartamentos por bloco e 4 por andar. Cada apartamento terá área de 43,204 m², contendo 2 quartos, sala, cozinha, circulação, sanitário e área de serviço.

Deixe seu Comentário

Leia Também