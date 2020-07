Roteiristas de "Os Simpsons" também previram nota de R$ 200

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

Parece que "Os Simpsons" acertaram mais uma previsão, nessa quarta-feira (29) o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o lançamento da cédula de R$ 200, que terá como personagem o lobo-guará.

O assunto foi um dos mais comentados pelos internautas nas redes sociais, e alguns deles lembraram que a nota de R$ 200 não é uma novidade para "Os Simpsons". Com a fama de sempre adivinharem acontecimentos no futuro, a série de desenho animado da Fox continua impressionando os telespectadores.

Como bem lembrado pelos fãs do desenho, no 16º episódio da 25ª temporada de "Os Simpsons" uma pasta com notas R$ 200 é oferecida a Homer, que é árbitro da Copa do Mundo no Brasil. Ele é subornado durante viagem ao país.

Neste mesmo episódio, os roteiritas também "previram" a famosa derrota do 7x1 do Brasil para a Alemanha.

Com a pandemia do novo coronavírus, alguns internautas torcem para encontrarem mensagens subliminares na animação sobre a cura da doença. "Alguém sabe sobre algum episódio de fim de uma pandemia?", sugeriu uma usuária do Twitter.

A nova cédula deverá entrar em circulação a partir do final de agosto. A previsão é que sejam impressas 450 milhões das novas cédulas em 2020, o equivalente a R$ 90 bilhões.

Outras previsões



Não é de hoje que um episódio de “Os Simpsons” chama a atenção por retratar a realidade ou até mesmo por prever o que aconteceria. Nos últimos anos, o desenho deu um vislumbre do futuro –incluindo a previsão de que Donald Trump se tornaria presidente dos Estados Unidos.

Eles previram a crise do ebola, smartphones e até Lady Gaga se apresentando no Superbowl. No penúltimo episódio da 8ª e derradeira temporada de ‘Game of Thrones’, a personagem Daenerys e seu exército tomam Porto Real de Cersei Lannister.

Entretanto, em um momento que parecia que ela estava perdendo a batalha, ela resolveu atacar novamente com seu dragão Drogon e incendiou a capital de Westeros, dizimando a população.

A grande sacada percebida por fãs de “Os Simpsons” foi que eles previram o fato dois anos atrás, em 2017. Em um episódio inspirado na série da HBO, Homer e sua família são colocados em um universo alternativo e, ao final do episódio, um dragão destrói o vilarejo onde mora.

Alguns internautas dizem até que o desenho "previu" o surgimento da ativista ambientalista Greta Thunberg. No seriado, Lisa Simpson é uma jovem engajada em causas como o feminismo e a preservação do planeta.

Em um episódio de 2009, Lisa discursou sobre o aquecimento global para seus colegas e a comparação com o discurso feito por Greta na Cúpula de Ação Climática da ONU em 2019 foi inevitável.

