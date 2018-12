Secretarias cumpriram mais de 65% das metas em quatro anos

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel apresentou na manhã desta quinta-feira (28), o balanço das ações e metas estabelecidas nos quatro anos do governo de Reinaldo Azambuja.

Riedel informou que as secretarias cumpriram mais de 65% dos contratos de gestão – estratégia de monitoramento que foi pactuado com cada pasta - alcançando, em 2018, o percentual de 90,24%. “Mostra que o governo teve foco e capacidade na seleção dos projetos executados, com resultados extraordinários à população e ao desenvolvimento do Estado”, ressaltou.

O secretário definiu como principais avanços alcançados pelo governo, a reestruturação da saúde com a conclusão de obras inacabadas, como o Hospital do Trauma em Campo Grande, e o plano de regionalização, que será finalizado em 2019 com a entrega dos hospitais de Três Lagoas e de Dourados. Também citou os resultados positivos alcançados com a Caravana da Saúde, que reduziu com a fila de espera e criou uma estrutura em cada região.

“Na segurança pública, onde o Governo destinou um dos maiores investimentos na história do Estado, os índices de redução da criminalidade apontam Mato Grosso do Sul como um dos estados mais seguros”, acrescentou. “Evoluímos em todas as áreas. Na educação, atualmente temos o melhor salário de professor, garantimos qualificação profissional, reformamos mais de 300 escolas e implantamos o projeto da Escola Integral, que é um sucesso”, completou.

Relatório de gestão

Riedel detalho que, no período de 2015 - 2018, o governo promoveu 540 ações – incluídas nos contratos de gestão -, sendo a maioria cumprida. Em 2015, das 115 metas, 65% foram entregues; em 2016, 71% das 204 ações foram efetivadas. Esse percentual subiu para 75% em 2017, onde foram estabelecidas 152 iniciativas. Já nesse ano, das 69 ações definidas, o Governo cumpriu 90,24%. Alguns setores alcançaram 100% das metas, como a Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Deixe seu Comentário

Leia Também