Sefaz cria call center para Nota MS Premiada

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), através da Unidade de Educação Fiscal, vai disponibilizar, a partir do dia 15 de janeiro, um serviço de call center para os consumidores retirarem suas dúvidas sobre o Programa Nota MS Premiada.

Além do centro de atendimento, outro canal de informação é o site www.notamspremiada.ms.gov.br. É por meio deste que o consumidor deverá se cadastrar em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio.

Os prêmios irão prescrever no prazo de 90 dias contados do 15º dia do mês subsequente à data do sorteio.

Os sorteios ocorrerão uma vez ao mês, utilizando os números sorteados em concurso da Mega-sena, são R$ 300 mil em prêmios e para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena será dividido um valor de R$ 100 mil.

Caso as dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil será acumulado ao valor de R$ 200 mil, totalizando R$ 300 mil que serão divididos com os ganhadores da quina.

Deixe seu Comentário

Leia Também