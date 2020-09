“Sempre te amarei”: Flordelis homenageia marido morto, no dia que ele faria aniversário

"Um ano e três meses longe, parece uma eternidade, mas o que me acalma é a certeza de que mesmo que você não possa voltar, um dia eu vou poder ir até o seu encontro", é com essa declaração que a deputada federal Flordelis homenageou o marido na tarde desta quarta-feira (16). Executado a tiros na garagem de casa em Niterói em 16 de junho, a Polícia Civil considera que a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, de 42 anos, foi a própria esposa.

No Instagram, Flordelis escreveu que sente saudades e que não consegue se acostumar com a falta que o marido faz. "Até tento, mas não consigo, fazíamos quase tudo juntos, sinto sua falta ao meu lado, tem sido muito difícil viver sem você", afirmou.

Sobre as investigações, o delegado Allan Duarte, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), no estado do Rio de Janeiro, na primeira fase da investigação foi identificado como executor o filho biológico da deputada, Flávio dos Santos Rodrigues.

Na segunda fase da apuração, ainda segundo o delegado, novas provas e ações de inteligência constataram que Flordelis foi a mandante do homicídio. A investigação aponta como motivação principal a disputa de poder entre o casal e a emancipação financeira dela.

Flordelis foi indiciada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Cópia do inquérito será encaminhado à Câmara dos Deputados para a adoção de medidas administrativas.

"Sempre te amarei, Nem! Até um dia!", concluiu a postagem da deputada.

